Referendum, Schlein: riforma serve a governo per ‘far vedere chi comanda’

Roma, 6 feb. (askanews) – “Questa riforma serve a chi governa e vorrebbe sostituirsi ai giudici, ‘adesso vi facciamo vedere chi comanda'”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla direzione Pd. “Non è un caso che Tajani parli di sottrarre ai pm il controllo della polizia giudiziaria, così sarà ancora
più chiaro che il pm non sarà più indipendente dal governo”.

“Noi – ha aggiunto la Schlein – abbiamo un’altra idea di democrazia, che non è un assegno in bianco per cinque anni a chi prende un voto in più”.

