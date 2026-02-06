Stellantis cede il 49% di NextStar a LG Energy, che ne acquisisce il controllo

MILANO (ITALPRESS) – LG Energy Solution acquisirà il pieno controllo di NextStar Energy, rilevando la quota del 49% di Stellantis. NextStar Energy è stata fondata nel 2022 come joint venture dalle due aziende per costruire il primo impianto di produzione industriale di batterie del Canada a Windsor (Ontario), e proseguirà nel consolidamento di una base solida, resiliente e competitiva per il futuro del settore delle batterie in Canada. Il passaggio di proprietà è il risultato di una decisione strategica condivisa dai due azionisti della joint venture, LG Energy Solution e Stellantis. La decisione è stata supportata a seguito di un ampio confronto con il management di NextStar Energy, volto a garantire una transizione fluida e a consolidare le prospettive di crescita e attrattività degli investimenti nel lungo periodo. Con la nuova struttura proprietaria, NextStar Energy potrà fare leva sulla leadership tecnologica e le competenze operative globali di LG Energy Solution per servire in modo ancora più efficace una base di clienti più ampia, incluso il settore dei sistemi di accumulo dell’energia (ESS), e rispondere con maggiore agilità alle dinamiche di mercato e alla domanda per poter cogliere future opportunità di crescita. Stellantis rimarrà un cliente strategico e continuerà a rifornirsi di prodotti sviluppati da NextStar Energy.

Lo stabilimento di NextStar Energy rappresenta un pilastro per il settore canadese della produzione avanzata e dell’energia pulita: garantisce un punto di riferimento per la produzione nazionale di batterie, consolidando la resilienza della supply chain nordamericana e contribuisce alla competitività industriale a lungo termine del Paese. Ad oggi sono stati investiti oltre 5 miliardi di dollari canadesi nel sito che impiega oltre 1.300 persone, con un obiettivo di lungo termine di raggiungere 2.500 dipendenti a piena capacità produttiva. NextStar Energy continuerà a svolgere un ruolo strategico nel rafforzare l’ecosistema di produzione di batterie del Canada e del Nord America, portando sul territorio competenze critiche che soddisfano le esigenze in evoluzione del settore automobilistico e di altre industrie strategiche. Il perfezionamento dell’operazione è soggetto alle necessarie approvazioni e ad altre condizioni previste.

“LG Energy Solution riconosce significative opportunità di crescita nel mercato nordamericano grazie alla presenza di un hub produttivo strategico in Canada. L’acquisizione della piena proprietà di NextStar Energy ci permetterà di rispondere con tempestività alla crescente domanda nel settore ESS e di rafforzare il nostro ruolo nell’industria canadese dell’elettrico, ampliando la base clienti in Nord America” dice David Kim, Chief Executive Officer di LG Energy Solution.

“Consentendo a LG Energy Solution di sfruttare appieno la capacità dell’impianto di Windsor, rafforziamo la redditività a lungo termine, garantendo al contempo la fornitura di batterie per i nostri veicoli elettrici. Si tratta di una scelta intelligente e strategica che supporta i nostri clienti, le nostre attività canadesi e il nostro percorso globale per l’elettrificazione” aggiunge Antonio Filosa, Chief Executive Officer di Stellantis.

“Questa nuova struttura proprietaria rafforza la posizione del Canada come leader nella produzione di batterie. Offre la stabilità necessaria per proseguire gli investimenti nella nostra forza lavoro canadese e nelle nostre capacità produttive, garantendo benefici economici sostenuti per il Canada e per l’Ontario” conclude Danies Lee, CEO di NextStar Energy.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).