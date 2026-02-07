Mahmood sorprende Milano con una secret night esclusiva all’Armani Privé

Milano, 6 feb. (askanews) – Ancora una volta Mahmood sorprende, a Milano si è esibito in una performance live esclusiva: allo scoccare della mezzanotte l’Armani Privè, celebre club milanese, si è trasformato in un palcoscenico d’eccezione per uno show a sorpresa, firmato glo Hilo, capace di unire musica, atmosfera e coinvolgimento emotivo.Mahmood tra le voci più amate e innovative del panorama musicale italiano contemporaneo ha regalati una performance unica con un una selezione dei suoi brani più importanti come Tuta Gold, Ra ta ta, Soldi. La scaletta ha alternato momenti di grande intensità emotiva a passaggi più ritmati e potenti, mettendo in luce la sua cifra stilistica unica. Con una performance magnetica e profondamente personale, l’artista ha coinvolto il pubblico adulto presente, che si è lasciato trasportare dall’energia e dall’atmosfera suggestiva dello show.L’evento di Milano si inserisce in un progetto più ampio che punta a trasformare l’innovazione tecnologica in esperienze immersive, capaci di coinvolgere il pubblico adulto attraverso musica, arte e performance dal vivo.In continuità con le iniziative già realizzate da glo, brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick* destinati a consumatori adulti, in occasione del lancio dei nuovi dispositivi glo Hilo e glo Hilo Plus, il brand prosegue il proprio percorso dando forma a una visione ambiziosa, pensata per chi ricerca un coinvolgimento autentico e non convenzionale in un periodo che si preannuncia ricco di eventi e appuntamenti invernali.”Il nostro purpose A Better Tomorrow mette al centro innovazione e responsabilità, valorizzando la cultura e il progresso sociale come motori di crescita. Milano rappresenta per glo Hilo un contesto strategico dal punto di vista del business, oltre che un punto di riferimento culturale e creativo. Realizzare qui una secret night, uno dei nostri format di maggior successo, insieme a un artista del calibro di Mahmood, è la dimostrazione di come la musica e il nostro brand possano farsi portavoce di valori come inclusione, positività e avanguardia. È attraverso iniziative come questa che promuoviamo un’idea di eccellenza che, oltre all’aspetto tecnologico, è capace di unire performance di alto livello e valori profondamente condivisi”. – dichiara Simone Masè, Presidente e Amministratore Delegato BAT Italia.