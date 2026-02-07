Milano, 7 feb. (askanews) – Il vicepresidente degli Stati Uniti d’America J. D. Vance nella Milano olimpica va a messa in Santa Maria delle Grazie. Intorno le strade blindate, ampio schieramento di forze dell’ordine e metri e metri di cordone di sicurezza. Nulla da fare: non si accede.Il numero due della Casa Bianca, nel capoluogo milanese per l’apertura dei Giochi Olimpici invernali, avrebbe visitato la chiesa e partecipato alla funzione, oltre a visitare il Cenacolo Vinciano secondo le fonti sul posto.Immagini askanews