Discesa femminile, brutta caduta per Lindsey Vonn / Fotogallery

CORTINA (ITALPRESS) – Lindsey Vonn è stata portata via dalla pista di Cortina in elisoccorso dopo la rovinosa caduta nella discesa olimpica. È infatti durato poco più di 10 secondi il sogno olimpico della fuoriclasse statunitense ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Al cancelletto di partenza della discesa di Cortina nonostante la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, la 41enne americana è caduta malamente sul tratto iniziale dell’Olympia delle Tofane.

Oro nella specialità a Vancouver 2010, la carriera della Vonn potrebbe essersi chiusa qui. Ritiratasi nel 2019 e tornata a gareggiare a fine 2024 in vista proprio di Milano-Cortina, anche allettata dalla prospettiva di giocarsi una medaglia su una pista dove aveva collezionato 12 vittorie in Coppa del Mondo, la campionessa statunitense era caduta lo scorso 30 gennaio a Crans Montana.

Nei giorni scorsi era stata la stessa Vonn ad annunciare che si era rotta il crociato anteriore e che comunque, con l’aiuto di un tutore, avrebbe provato a fare la discesa. I video pubblicati sui social mentre si allenava facevano ben sperare ma dopo il via il sogno olimpico si è trasformato in incubo

