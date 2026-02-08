X
Milano-Cortina, il medagliere dopo la prima giornata

| 8 Febbraio 2026 08:30

Roma, 8 feb. (askanews) – Questo il medagliere dopo la prima giornata dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina

Medagliere
# Paese O A B Tot
1 Giappone 1 1 1 3
1 Italia 1 1 1 3
1 Norvegia 1 1 1 3
4 Svezia 1 1 0 2
5 Svizzera 1 0 0 1
6 Slovenia 0 1 0 1
7 Canada 0 0 1 1
7 Cina 0 0 1 1

Paesi senza medaglia: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Benin, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giamaica, Grecia, Guinea Bissau, Haiti, Hong Kong, India, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Madagascar, Malesia, Malta, Marocco, Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Nigeria, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Taiwan, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela.

