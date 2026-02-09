Ferrari Luce, svelati interni e nuovo concept di interazione pilota-auto

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Ferrari ha presentato il design degli interni e l’interazione tra il pilota e la nuova Ferrari Luce, in cui ogni elemento è attentamente studiato per consentire uno scambio funzionale e intuitivo, nonchè un’esperienza di guida emozionante. A San Francisco, Ferrari ha svelato i componenti chiave degli interni che uniscono pulsanti meccanici, quadranti, levette e interruttori progettati con precisione a display digitali multifunzione. Il nome indica la costante attenzione al futuro del marchio e inaugura una nuova strategia di denominazione per un’aggiunta importante alla gamma Ferrari. LoveFrom, collettivo di creativi fondato a San Francisco dai designer Sir Jony Ive e Marc Newson, ha collaborato a 360° con la Casa di Maranello sul design della Ferrari Luce. La tecnologia alla base della vettura è stata svelata a ottobre 2025 nell’e-building di Maranello. La terza e ultima fase del lancio, che vedrà la presentazione degli esterni, si terrà in Italia a maggio 2026.

Foto: ufficio stampa Ferrari

(ITALPRESS).