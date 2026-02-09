UniCredit, Orcel: Generali partner industriale, il resto è fantasia

Milano, 9 feb. (askanews) – Per quanto riguarda Generali, “noi parliamo regolarmente con loro, sono uno dei nostri partner industriali. Il resto sono solo fantasie di persone che hanno bisogno di inventare storie, ma non c’è nient’altro su questo argomento, per quanto ne so io al momento”. Lo ha detto il Ceo di UniCredit, Andrea Orcel, nel corso della conference call con gli analisti, commentando i recenti rumors sui rapporti tra la banca e il Leone.

“La gente dimentica che loro forniscono la maggior parte dei nostri prodotti di bancassurance nell’Europa centrale e orientale, noi distribuiamo i loro prodotti di gestione patrimoniale all’interno della nostra rete – ha spiegato -.

Quindi, ovviamente, comunichiamo con loro”.