Cassina: da Olimpiadi Milano-Cortina già tantissime soddisfazioni

Milano, 10 feb. (askanews) – “Un sogno nel sogno”. Per Igor Cassina, stella di prima grandezza dalla ginnastica artistica e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004, il gradino più alto del podio è questo. Askanews ha avuto l’onore di chiacchierare con colui che è stato il primo atleta al mondo a presentare un Kovacs teso con avvitamento a 360° sull’asse longitudinale. Ricordiamo che come riconoscimento, la Federazione internazionale ha dato il suo nome all’elemento, che dal 2002 è ufficialmente chiamato “movimento Cassina”.Lo abbiamo incontrato all’apertura di “Sport Movies & Tv 2026 – Together for the Games”, evento dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 con il presidente di Federation Internationale Cinema Television Sportifs, riconosciuta dal CIO, Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO.”Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno già portando tantissime soddisfazioni per i nostri azzurri e le nostre azzurre. Ho avuto anche il piacere di essere un tedoforo e accendere il braciere a Monza, è stata una bellissima soddisfazione anche perché effettivamente lo sport include i valori del rispetto, disciplina, seguire delle regole. Noi giochiamo in casa e anche questo evento è totalmente collegato a quelli che sono i valori e i riconoscimenti degli atleti. Un altro pensiero per tutti gli atleti che stanno gareggiando in questi giorni, divertitevi nel inseguire il vostro sogno”. Cosa significa, cosa significa vincere una medaglia d’oro così importante a un’Olimpiade? “L’Olimpiade ha un fascino particolare per il semplice fatto che sopra tutti avviene una volta ogni quattro anni ed è chiaro che l’atleta si rende conto di quanta responsabilità ha, ma soprattutto di quello che si gioca. Giocarsi la possibilità di fare un’Olimpiade è già un risultato importante, vincere una medaglia è ancora più importante e naturalmente coronare con la medaglia d’oro è veramente un sogno nel sogno”.