Dl Ucraina, Vannacci: chiesta fiducia per evitare voto coscienza leghisti

Roma, 10 feb. (askanews) – “DAL 2022 AL 2026: CRONISTORIA DELL’INCOERENZA. Oggi la Lega chiede al governo di porre la fiducia sul decreto di invio armi all’Ucraina per evitare di far palesare il voto di coscienza (o le assenze in aula) di molti leghisti che dal 2022 seguono e credono nelle indicazioni del partito. Io sono sempre coerente con i mie principi ed i mie valori!”. Lo scrive su facebook Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale.