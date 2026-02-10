Foibe, stretta di mano tra Bocchino e presidente Consiglio Toscana

Firenze, 10 feb. (askanews) – “Mi avete un fatto regalo”. “Lo so, l’ho detto a tutti”. E’ finita con una stretta di mano tra Italo Bocchino e la presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefania Saccardi, la giornata di polemiche, a Palazzo del Petaso, per il Giorno del Ricordo. “Mi avete dato una visibilità nazionale, un po’ di stampa”, ha aggiunto, scherzando, Bocchino, il giornalista ed ex parlamentare. Bocchino ha presentato a Saccardi l’autrice del documentario sulla Foibe Federica Martini Masoni. “E’ bellissimo”, ha detto Bocchino. “Ma infatti me lo faccio dare -ha aggiunto Saccardi -mi dispiace, speriamo di incontrarci in un’altra occasione, non immaginavo una situazione del genere”. “Non avete fatto una bella figura né politica né istituzionale, verrete ricordati per questo”, ha ribadito Bocchino.