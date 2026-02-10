Foibe, stretta di mano tra Bocchino e presidente Consiglio Toscana

1 minuto per la lettura
Firenze, 10 feb. (askanews) – “Mi avete un fatto regalo”. “Lo so, l’ho detto a tutti”. E’ finita con una stretta di mano tra Italo Bocchino e la presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefania Saccardi, la giornata di polemiche, a Palazzo del Petaso, per il Giorno del Ricordo. “Mi avete dato una visibilità nazionale, un po’ di stampa”, ha aggiunto, scherzando, Bocchino, il giornalista ed ex parlamentare. Bocchino ha presentato a Saccardi l’autrice del documentario sulla Foibe Federica Martini Masoni. “E’ bellissimo”, ha detto Bocchino. “Ma infatti me lo faccio dare -ha aggiunto Saccardi -mi dispiace, speriamo di incontrarci in un’altra occasione, non immaginavo una situazione del genere”. “Non avete fatto una bella figura né politica né istituzionale, verrete ricordati per questo”, ha ribadito Bocchino.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA