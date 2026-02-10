Milano Cortina 2026, dietro le quinte dello spot Poste Italiane

Roma, 10 feb. (askanews) – Al Teatro 18 di Cinecittà, a Roma, ha preso forma lo spot di Poste Italiane dedicato alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: un mese di preparazione, due giorni di riprese e oltre 50 professionisti coinvolti. Premium Logistics Partner dell’evento, il Gruppo sarà in campo con 1.000 addetti e 2 hub logistici per una superficie di oltre 32 mila metri quadrati. Il servizio del TG Poste.