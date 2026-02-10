Orsini (Confindustria): “Sul Green Deal l’Europa deve darsi una svegliata”

Roma, 10 feb. (askanews) – “In un momento come questo in cui nessuno al mondo sta pensando al Green Deal, noi ancora stiamo continuando ad avere lacci e lacciuoli. Credo che l’Europa su questo si debba dare una grande svegliata, non lo sta facendo. Credo che almeno debba fare asse tra i mercati come la Germania, la Francia, la Spagna, ma di tutta Europa, per noi sia fondamentale”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della terza edizione del roadshow Bnl Bnp Paribas.

“Per noi la Germania – ha spiegato – è un partner fondamentale. Ricordo che l’esportazione dell’Italia è per il 52% verso l’Europa, per noi è fondamentale. Ovviamente è venuta a mancare l’auto per miopie delle scelte della precedente Commissione Ue, che quella attuale non sta liberando, io credo che rimandare sia un problema”.