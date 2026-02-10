Sanremo, La Russa: Rai chieda a Pucci di tornare sui suoi passi

1 minuto per la lettura
Milano, 9 feb. (askanews) – “Andrea Pucci io lo conosco da
trent’anni. Chi può dire che Pucci faccia comicità politica?
Pucci fa comicità sulla quotidianità di noi italiani. Fa morire
dal ridere senza offendere mai nessuno. Io invito la Rai a
chiedergli di cambiare idea. Invito ufficialmente la Rai a
chiedere a Pucci di ritornare sui suoi passi”. Lo ha detto il
presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento a Milano in memoria di Pinuccio Tatarella, dopo la rinuncia del
comico a partecipare al Festival di Sanremo.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA