Santanchè “5 milioni di euro a sostegno del turismo in Calabria, Sicilia e Sardegna dopo il ciclone Harry”

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della BIT di Milano, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, insieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, all’AD di Enit SpA Ivana Jelinic e agli Assessori al Turismo della Regione Sicilia Elvira Amata e della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, ha presentato la conferenza stampa “Welcome to Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna: la Meraviglia non si ferma”.

Durante l’evento, che si è svolto all’interno del padiglione ENIT, il Ministro Santanchè ha annunciato che il ministero stanzierà 5 milioni di euro a sostegno del turismo nei territori colpiti dal ciclone Harry; inoltre insieme all’Ad di Enit ha evidenziato che, in occasione della fiera ITB di Berlino (in programma dal 3 al 5 marzo), il Ministero del Turismo, ENIT S.p.A. e le Regioni interessate, presenteranno azioni di promozione a sostegno delle destinazioni colpite dal ciclone Harry nel mese di gennaio.

In particolare, l’iniziativa lancerà una narrazione volta a rassicurare turisti, cittadini e operatori, garantendo la presenza e la vicinanza delle istituzioni, attraverso azioni mirate, concrete e tempestive, e scongiurare che ai danni materiali subentri l’aggravante di ulteriori danni d’immagine per i territori interessati. Un’attività internazionale per riposizionare lo storytelling delle destinazioni colpite, saranno coinvolti content creator a livello globale, attivati media tour ad hoc, focalizzandosi sui principali mercati di riferimento di queste regioni quali USA, Regno Unito, Germania, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Benelux, Spagna e Austria. La scelta della fiera di Berlino, inoltre, è strategica nell’ottica di un mercato estero – quello tedesco – fondamentale per l’industria turistica e l’economia delle tre Regioni protagoniste. La Germania, infatti, è il primo mercato internazionale per Sardegna (2,1 milioni di pernottamenti) e Calabria (mezzo milione di pernottamenti) e il secondo per la Sicilia (1,17 milioni di pernottamenti) (ISTAT, 2024).

“In circostanze simili, il tempismo è fondamentale tanto quanto le risorse economiche, e lo sappiamo benissimo: il Governo Meloni si è sempre mostrato pronto nell’agire celermente al verificarsi di eventi calamitosi che hanno piegato ma mai spezzato il tessuto socioeconomico della nostra Nazione. Una parte di noi sta ancora soffrendo per quanto accaduto, ma, come ribadiremo con maggior forza a cominciare da Berlino, dobbiamo dire che la Meraviglia del Sud Italia – e di tutta l’Italia – non si ferma. E, per assicurarcene, dobbiamo tutelare le nostre destinazioni turistiche, anche dal punto di vista comunicativo e narrativo, affinché al danno subito non si aggiunga il peso di un racconto che rechi con sé irreparabili e ingiusti danni d’immagine. Per questo motivo stanzieremo 5 milioni di euro per il turismo delle Regioni colpite, da investire anche in azioni e attività di promozione ad hoc per sostenere la prossima stagione turistica di questi territori”, ha dichiarato il Ministro Santanché.

“Siamo in prima linea per raccontare in tutto il mondo le meraviglie del nostro Paese e del Sud Italia come in questo caso. Sicilia, Calabria e Sardegna sono mete uniche, che richiamano ogni anno turisti da tutto il mondo e dobbiamo preservarle, raccontando le cose nel modo giusto. Non dobbiamo lasciare che venga distorta la realtà, ma con impegno e trasparenza vogliamo dare la giusta narrazione di questi territori, invogliando i viaggiatori a visitarli, a immergersi nelle loro offerte, investendo in loco, dando così anche uno slancio all’economia locale”, ha affermato Ivana Jelinic, AD di ENIT Spa. Nel corso della conferenza il Ministro e l’Ad Jelinic hanno anche annunciato che, in occasione di Casa Sanremo a cui Enit SpA parteciperà in occasione del Festival della canzone italiana, uno spazio di promozione sarà dedicato alle regioni colpite dal ciclone.

