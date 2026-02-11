F1, al via i test in Bahrain: Norris il più veloce nella prima giornata davanti a Verstappen e Leclerc

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Adesso si fa sul serio. Sono ‘soltanto’ i primi test ufficiali, ma si va già spediti nel primo giorno sul Bahrain International Circuit, dove i team di Formula 1 lavoreranno per sei giorni tra questa settimana e la prossima. Si spinge fin dalle prime ore, e al termine del day-1 è il campione in carica Lando Norris a firmare il giro più veloce, fermando il cronometro in 1″34’669, circa 13 centesimi prima della Red Bull di Max Verstappen.

L’olandese, che ha ceduto al pilota McLaren lo scettro dopo quattro titoli consecutivi, scende in pista fin dal mattino ed effettua un totale di 135 giri, più di chiunque altro tra i protagonisti del mercoledì (Ocon l’unico assieme a lui a superare i 100 giri). Che sia già una anticipazione di ciò che si vedrà nel Mondiale? Si spera di no, perché appena dietro c’è la Ferrari.

Per il Cavallino, quello in Bahrain è un buon inizio. Charles Leclerc, protagonista sulla SF26 nel pomeriggio, firma infatti il terzo miglior tempo girando in 1″35’190. Poco più indietro Hamilton, settimo a fine giornata ma in pista soltanto fino alle 12, orario in cui è calato il sipario sulla prima metà del day-1.

“La pista è molto sporca, con molta sabbia e il vento molto forte – le parole del britannico ai microfoni di Sky Sport dopo le prime ore in pista –. Bisogna cercare soltanto di imparare il più possibile e di affrontare ogni tipo di problema che potrebbe presentarsi. Io sono contento di vedere che il team è estremamente concentrato”.

Subito davanti a Hamilton, c’è la Mercedes di George Russell, sesto a 1″439 da Norris. Pochissimo tempo in pista, invece, per Kimi Antonelli, che sale in macchina soltanto a un’ora dalla fine della sessione e non fa registrare un crono competitivo, fermandosi a 1’37″629.

Dopo i ritardi nello Shakedown di Barcellona, si confermano le difficoltà per Aston Martin, alle prese con alcuni problemi alla power unit. Arrancano, per ora, anche le new entry Cadillac e Audi. A Sakhir si riparte domani alle ore 8 con il secondo giorno di test, che andrà avanti fino alle 17.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).