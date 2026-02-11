X
<
>

Goggia in visita da Mattarella a Cortina, domani il Presidente assisterà al Super-G femminile

| 11 Febbraio 2026 18:35 | 0 commenti

Goggia in visita da Mattarella a Cortina, domani il Presidente assisterà al Super-G femminile

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

CORTINA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Cortina d’Ampezzo, dove assisterà ad alcuni eventi dei Giochi Invernali di Milano-Cortina. Fra questi il superG femminile di domani alle 11.30 sull’Olympia delle Tofane mentre qualche ora più tardi visiterà Casa Italia.

Nel pomeriggio odierno, la campionessa azzurra Sofia Goggia ha fatto visita al Presidente in albergo. All’incontro erano presenti il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e la figlia del presidente Mattarella, Laura.

– Foto Quirinale –

(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA