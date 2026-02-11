Goggia in visita da Mattarella a Cortina, domani il Presidente assisterà al Super-G femminile

CORTINA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Cortina d’Ampezzo, dove assisterà ad alcuni eventi dei Giochi Invernali di Milano-Cortina. Fra questi il superG femminile di domani alle 11.30 sull’Olympia delle Tofane mentre qualche ora più tardi visiterà Casa Italia.

Nel pomeriggio odierno, la campionessa azzurra Sofia Goggia ha fatto visita al Presidente in albergo. All’incontro erano presenti il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e la figlia del presidente Mattarella, Laura.

– Foto Quirinale –

(ITALPRESS).