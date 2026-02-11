Mattarella a Cortina, incontra Sofia Goggia e chiama Arianna Fontana / Video

CORTINA (ITALPRESS) – L’incontro con Sofia Goggia e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, la telefonata ad Arianna Fontana in attesa di andare a vedere qualche gara – su tutte il supergigante femminile sull’Olympia delle Tofane di domani alle 11.30 che vedrà proprio la 33enne bergamasca protagonista – prima di visitare Casa Italia e il Villaggio degli atleti.

È iniziata la due giorni a Cortina del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sempre più coinvolto in questi Giochi Invernali che lo hanno visto aprire la 145esima sessione del Cio alla Scala, inaugurare Casa Italia alla Triennale Milano e poi dichiarare aperta l’Olimpiade in una cerimonia inaugurale a San Siro preceduta da un cameo in veste di passeggero del tram guidato per l’occasione da Valentino Rossi. Giunto oggi nella località dolomitica, il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, ha ricevuto in albergo Buonfiglio (“State dando immagine dí vitalità e dí organizzazione”, si è complimentato col massimo dirigente del Coni) e la Goggia, reduce dal bronzo in discesa. “Complimenti, terza Olimpiade e terza medaglia, era difficile”, ha sottolineato Mattarella confermando la sua presenza al supergigante.

“Abbiamo una bella squadra, occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c’è dietro la vostra preparazione”, ha proseguito rivolgendosi alla sciatrice azzurra, prima di chiedere della Vonn (“Come sta? E’ stato un gesto di coraggio il suo”) e scherzare sul calcio, visto che la Goggia è tifosa dell’Atalanta che fino alla scorsa stagione era allenata da Gasperini. “Lo sa perchè è bravo? Perchè è stato due anni al Palermo”, ha ironizzato il Presidente.

Mattarella ha poi parlato al telefono con Arianna Fontana, ieri oro nello short track con la staffetta mista. “Congratulazioni, sei Olimpiadi, sei successi. Ho visto la gara dopo, è stata formidabile, complimenti anche agli altri, è stata una squadra formidabile”. “Sono riusciti a mantenere la calma, è stata la formula vincente”, ha ringraziato la valtellinese, che all’osservazione di Mattarella (“Guardandola in tv sembra poco ordinata ma la calma deve essere fondamentale”), ha ammesso che “la staffetta mista è corta e veloce, capisco che non possa essere così intuitiva, ma abbiamo mantenuto la calma e portato a casa un oro che vale tantissimo”. “Complimenti, e per le prossime gare non dico nulla”, ha concluso la chiacchierata Mattarella.

BUONFIGLIO “PREPARAZIONE MATTARELLA MI EMOZIONA, CI È VICINO”

“Mi emoziona sempre la preparazione del presidente, ha fatto delle domande tecniche sull’esito della gara ma non solo, sulle sensazioni, sul percorso, sulle variabili. Questo fa capire che non è apparenza, è volontà di essere con noi. E lo apprezziamo, in particolar modo lo apprezzano le atlete e gli atleti”. Lo ha detto il numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio, dopo l’incontro a Cortina, assieme a Sofia Goggia, col presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato oggi nella località dolomitica per assistere ad alcune gare degli azzurri e visitare Casa Italia e il villaggio degli atleti.

“Sofia mi ha detto proprio questo, ‘ma come è preparato, ma come fa’. Questa è la cosa più bella, il presidente della Repubblica che ha tremila preoccupazioni ma che è vicino a noi, in un momento storico per l’Italia, in un’Olimpiade giocata in casa”. Secondo Buonfiglio aver incontrato il Capo dello Stato è servito anche alla Goggia (“è stata una chiacchierata che non andava a incidere sulla responsabilizzazione dell’atleta”) e in generale “quello che sta facendo la differenza è che siamo presenti in tutte e sedici le discipline. Ci sono Paesi che eccellono in alcune discipline ma poi non sono presenti in altre. Questo ci fa piacere, vuol dire che facciamo tanto sport”. Una battuta infine sul ‘caro biglietti’: “Non c’è un posto libero. Io so solo che ogni giorno ho richieste di biglietti, ma non è compito del Coni. Il Coni ha un bellissimo compito, quello di garantire i premi medaglia agli atleti”.

