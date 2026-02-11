Mattarella: rischio barbarie in rapporti tra Stati, cultura indispensabile

Roma, 11 feb. (askanews) – “Di fronte ai rischi che la barbarie torni nei rapporti tra gli Stati elaborare, approfondire, sviluppare, trasmettere cultura è la più provvidenziale, indispensabile risposta per le difficoltà che il mondo attraversa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Trento e di intitolazione della Biblioteca Universitaria centrale ad Alcide de Gasperi.