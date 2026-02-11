Milano-Cortina, sindaco Bormio: tutti entusiasti, è già vittoria

Bormio (So), 11 feb. (askanews) – “L’Olimpiade è partita nel migliore dei modi e devo dire che per noi è una grande opportunità, una grande vetrina internazionale. Il clima in paese è veramente positivo, sia i residenti sia i turisti sono veramente entusiasti, comunque per noi è già una grande vittoria. Qui adesso ci sono non dico solo stranieri, ma direi l’80% del pubblico che abbiamo qua viene da tutto il mondo. Nella nostra zona pedonale è in centro Bormio, via Roma, si sentono parlare tutte le lingue, la Svizzera ha scelto di avere un luogo di ritrovo, molte altre nazioni hanno creato delle occasioni di accoglienza per i loro cittadini. Noi abbiamo ricevuto richieste di interviste da testate giornalistiche che vogliono conoscere Bormio, dal Canada, al Giappone, all’Inghilterra, diciamo che è un momento in cui che Bormio non ha mai vissuto così intensamente”. Così il sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi, parlando dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, le cui gare di sci alpino maschile si svolgono nella località valtellinese.”Bormio di fatto è una località che si distingue dal resto delle località esclusivamente sciistiche perché offre la parte termale. Siamo stati fortunati dalla natura, baciati dalla fortuna, perché abbiamo appunto queste fonti termali che sgorgano dal terreno a 39° e devo dire che è un quid in più che permette di offrire al turista non solo sci, ma anche relax, benessere e tutto quello che può fare anche chi non vuole sciare, quindi soddisfare un po’ tutte le esigenze di quelli che vogliono visitare Bormio. Lo sci alpinismo è la novità di questa Olimpiade, molti atleti nostri, giovani residenti a Bormio, praticano lo sci alpinismo, quindi per noi è l’opportunità di far conoscere questo sport, ma anche dare spazio ai giovani atleti di Bormio che si mettono in gioco” ha aggiunto.