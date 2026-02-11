‘Ricerca Circolare’, parte la nuova campagna di Roche Italia

Monza, 11 feb. (askanews) – Sempre in prima linea per la ricerca scientifica. Roche Italia lancia la nuova campagna ‘Ricerca Circolare’, per raccontare da un punto di vista differente e più autentico il mondo della ricerca scientifica. Un mondo in cui Roche da sempre crede investendo tempo e risorse, vedendolo inoltre parte integrante della sua missione strategica. Ne ha parlato Anna Maria Porrini di Roche Italia: “Abbiamo concepito questa campagna, che si chiama “Ricerca Circolare”, che ha proprio l’obiettivo di valorizzare la ricerca nel sistema Paese. E lo facciamo con due elementi portanti: il primo è “Ricerca Circolare Magazine”, una rivista in cui affrontiamo proprio la ricerca scientifica con la prospettiva sociale, economica e industriale, e l’altro si chiama “Ricerca Circolare Lab”. Si tratta di incontri multidisciplinari che vedono i vari soggetti interessati, possono essere esperti, istituzioni, industrie, associazioni di pazienti lavorare insieme, confrontarsi proprio sul valore della ricerca stessa per far si che venga realmente percepito come un bene comune”.La ricerca è un motore tanto invisibile quanto fondamentale per ogni paese. Per Roche in Italia si traduce in 155 studi sponsorizzati e più di 4000 pazienti coinvolti. E a essere coinvolte sono anche tutte le parti della filiera. Da quella industriale, a quella medica passando per l’istituzionale. Ne ha parlato Alessandro Venturi, Presidente Fondatore di IRCCS Pol. San Matteo Pavia: “Senza ricerca non si possono vincere le sfide per curare le malattie che fino ad oggi non possiamo curare. La ricerca è la base per poter curare le persone meglio e in modo più appropriato. Il dialogo tra istituzioni, le istituzioni sanitarie nazionali, i grandi centri di ricerca e il mondo dell’industria è fondamentale, perché oggi è nel mondo dell’industria che si coltivano le aspettative per nuovi farmaci, nuove terapie e nuove tecnologie per affrontare le grandi sfide della salute del nuovo millennio”. Una tavola rotonda dove guardarsi negli occhi e confrontarsi. Per sviluppare strategie comuni e capire soprattutto come rendere disponibili a tutti soluzioni terapeutiche innovative, come sottolineato da Carlo Riccini, Direttore Generale Farmindustria: “La ricerca clinica è sicuramente un grande valore sviluppato dall’industria farmaceutica in Italia. E’ un valore che di per sé nasce dalla collaborazione tra l’impegno delle imprese, l’impegno dei centri clinici e tanti soggetti tra cui per esempio società scientifiche e associazioni di pazienti. Quindi è importantissimo dialogare con con un incontro come quello organizzato da Roche, che da sempre pone grande attenzione alla ricerca clinica perché insieme si possono fare migliori analisi dello scenario, migliori analisi di quello che serve e quindi essere più produttivi per aumentare gli investimenti “.Ricerca è conoscenza. Ricerca è sviluppo. Ricerca è opportunità. Quella di dare risposte concrete a beneficio del paziente finale.