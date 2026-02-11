Terna, sempre di più le donne laureate Stem assunte dal Gruppo

Roma, 11 feb. (askanews) – Sempre di più le donne che si laureano nelle cosiddette discipline Stem, scienze, tecnologia, ingegneria, matematica, discipline che aprono le porte al mondo del lavoro in settori fino a poco tempo fa considerati appannaggio esclusivo degli uomini. Tanto c’è da fare nel sensibilizzare le giovani donne alle materie scientifiche ma i numeri con una progressiva risalita, sono incoraggianti. In Italia Terna, la società che gestisce la rete ad alta tensione si conferma in questo un gruppo all’avanguardia. Domani 11 febbraio, si celebra la Giornata internazionale e delle ragazze nella scienza, istituita dall’ONU per promuovere la partecipazione femminile alle discipline Stem e sensibilizzare sull’importanza della parità di accesso alle carriere scientifiche. Giuseppina Di Foggia, Amministratore delegato e Direttore generale di Terna: “Anche quest’anno la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza ci invita a riflettere. A livello internazionale le donne sono ancora solo il 28% dei laureati in ingegneria e in Italia i numeri non sono molto diversi. La buona notizia però è che questa percentuale cresce anche se lentamente, e in Terna cresce ogni anno”. Nel 2025, il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, ha assunto oltre 800 nuove persone di cui più di 350 laureate e laureati in discipline Stem, segnando una crescita del 20% rispetto al 2024. Complessivamente, oggi, oltre 2.300 professioniste e professionisti di Terna possiedono un titolo di studio in ambito Stem, ricoprendo ruoli chiave nelle aree ingegneristiche, informatiche, di data science e sicurezza informatica. “Grazie a criteri di selezione basati sul merito e sulle competenze, aumenta il numero di donne laureate in discipline Stem che entrano nella nostra azienda: nel 2025 se escludiamo i ruoli operativi legati alla costruzione e alla manutenzione della rete, il 36% dei nuovi ingressi è rappresentato da donne. È un dato che ci incoraggia e il mio impegno continua perché voglio garantire pari condizioni a tutti lungo l’intero percorso professionale”, conclude Di Foggia. Terna ha avviato e consolidato numerosi progetti dedicati alla promozione delle competenze scientifiche femminili anche all’esterno del gruppo. Tra le iniziative borse di studio Stem per donne rifugiate o una partnership con Elis – Role Model, per promuovere l’avvicinamento delle studentesse alle carriere Stem, grazie alla testimonianza e all’esempio delle professioniste Terna o anche “Girls@Polimi – Borse per future ingegnere”, in collaborazione con il Politecnico di Milano.