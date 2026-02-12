Toto Costruzioni rinnova la flotta, 52 camion Volvo per le grandi opere

MILANO (ITALPRESS) – Toto Costruzioni Generali (TCG) e Volvo Trucks Italia annunciano di aver concluso un ordine per 52 nuovi camion Volvo Trucks destinati ai principali cantieri TCG sul territorio nazionale, dalla Sicilia alla Lombardia. L’investimento, di circa 9 milioni di euro, è frutto di una visione condivisa che combina tecnologie avanzate, riduzione dell’impronta carbonica delle flotte, attenzione per la sicurezza delle persone, efficienza energetica con una logistica di cantiere avanzata e sostenibile.

“Investiamo in tecnologia per fare la differenza: sulle persone e sul territorio” afferma Paolo Toto, Presidente e Amministratore Delegato di TCG. “Con Volvo Trucks mettiamo su strada una flotta capace di elevare gli standard di affidabilità ed efficienza energetica dei nostri cantieri e di integrare perfettamente sul piano tecnologico l’attenzione che Toto pone alla sicurezza del lavoro e dell’ambiente, a partire dalla formazione fino all’impiego dei dispositivi più avanzati. I mezzi Volvo sono già operativi sui nostri cantieri per le nuove infrastrutture strategiche per la viabilità, come in quelli del Centro Italia, dove siamo impegnati in opere di messa in sicurezza sismica su tratte autostradali e statali che attraversano i crateri dei recenti terremoti”.



La fornitura comprende quasi l’intera gamma Volvo Trucks, ad eccezione di un solo modello, con configurazioni scelte per coprire l’intero spettro delle operazioni TCG: movimentazione e trasporti pesanti, supporti specialistici di cantiere, servizi di pulizia e lavaggio, trasporto e pompaggio calcestruzzo.

Al vertice spicca il Volvo FH16 780, il motore più potente del settore, selezionato per coniugare prestazioni, sicurezza e consumi ottimizzati. Accanto a questo, FL, FM e FMX sono stati allestiti come spazzatrici, lavastrade, mezzi con gru e pianale/cassone, betoniere, ribaltabili, pompe per calcestruzzo e betonpompe, così da fornire a TCG la massima versatilità operativa nei diversi scenari di cantiere.

“La nostra priorità è portare innovazione, sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro” sottolinea Devis Colombo, Direttore Commerciale Volvo Trucks Italia. “Dalle soluzioni di sicurezza attiva e predittiva all’evoluzione della aerodinamica, fino al Volvo Dynamic Steering di ultima generazione, l’obiettivo è ridurre la fatica del conducente, migliorare la stabilità e promuovere una guida più efficiente e confortevole, con benefici misurabili in termini di consumi ed emissioni”.



L’operazione si inserisce in un piano di rinnovamento della flotta di TCG per un valore complessivo di 120 milioni di euro articolati su 5 anni e si conforma al Piano di Sicurezza del Gruppo Toto e alla campagna #PensaSicuro, volta a promuovere formazione, cultura della prevenzione e scelte tecnologiche orientate alla protezione delle maestranze. In collaborazione con il Dipartimento Transport Solutions di Volvo Trucks Italia, TCG ha avviato percorsi formativi per gli autisti dedicati alla guida sicura, al risparmio energetico e all’uso ottimale dei sistemi di bordo, con l’obiettivo di consolidare una cultura della sicurezza “oltre lo standard”.

Per la parte commerciale e tecnica, l’operazione è stata seguita da FIMI Spa di San Benedetto del Tronto, concessionaria Volvo Trucks che ha curato consegne, allestimenti e personalizzazioni.

“Siamo orgogliosi di supportare una flotta che alza l’asticella del settore” dichiara Giuseppe Milazzo, Presidente e Direttore Generale di FIMI Spa. “Il lavoro congiunto con TCG e Volvo Trucks mette in campo competenze, configurazioni su misura e tempi di realizzazione che rispondono alle esigenze reali dei cantieri, contribuendo allo sviluppo della filiera locale”.

“Questa partnership nasce per creare valore lungo tutta la linea: dai cantieri alle comunità” conclude Paolo Toto. “Tecnologia, formazione e responsabilità verso i territori: è la rotta che abbiamo sempre seguito come impresa e che continuiamo a perseguire con impegno e convinzione”.

