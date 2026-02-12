X
Ue, fonti Chigi: in colloquio con Meloni nessuna protesta da Sanchez

| 12 Febbraio 2026 16:55 | 0 commenti

Askanews
Milano, 12 feb. (askanews) – Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno avuto modo di confrontarsi a margine dell’incontro informale dei Leader Ue. Nel corso del colloquio, riferiscono fonti di palazzo Chigi, “il Presidente Sánchez non ha sollevato alcuna questione in merito al mancato invito alla riunione di coordinamento svoltosi nella mattinata prima dell’avvio dei lavori al Castello di Alden Biesen”.

