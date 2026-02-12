Ue, Meloni: c’è motore italo-tedesco ma non contro qualcuno

Alden Biesen, 12 feb. (askanews) – “C’è sicuramente un motore italotedesco, una convergenza con Merz, stiamo rafforzando la nostra cooperazione ma è qualcosa che non si fa contro o escludendo qualcun altro: la Francia partecipaa al tavolo sulla competitività ed è un bene perchè è un paese importante e io non vedo la politica così”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al suo arrivo al Castello di ALden Biesen per il Consiglio europeo informale, che è stato precudeuto da un pre vertice convocato proprio da Italia e Germania, insieme al Belgio.

“C’è sicurametne un rilancio della capacità di Italia e Germania di coordinare le loro posizioni, sono grata a Friedrich Merz perchè stiamo facendo un bel lavoro insieme. Come ho sempre detto, bisogna però parlare con tutti, tentare di escludere qualcuno, considerarlo un interlocutore non valido, è sempre un errore. Poi se Paesi di organizzano per cercare di fornire al Consiglio, che è quello che poi decide, elementi più precisi e una convergenza già definita, questo può aiutare il Consiglio”.