Formula1, Verstappen critica i regolamenti, Norris lo attacca

Roma, 13 feb. (askanews) – Max Verstappen non le manda a dire sui nuovi regolamenti della Formula 1. Non è la prima volta e non sarà l’ultima, ma stavolta il campione della Red Bull dice che che i nuovi regolamenti della Formula 1 potrebbero accelerare il suo addio perché queste nuove “non sono divertenti da guidare”, sono anzi proprio “anti-racing”, “una specie di Formula E sotto steroidi”.

Le nuove monoposto, alimentate al 50% da motore a combustione interna e al 50% da batteria, richiedono ai piloti di gestire costantemente l’erogazione di potenza, rallentando e ricaricando le batterie per poter sfruttare la “modalità boost”. “Come pilota, la sensazione non è molto ‘da Formula Uno’. Sembra più una Formula E sotto steroidi. Per me, semplicemente, non è Formula Uno. Forse è meglio guidare in Formula E. Perché è tutta una questione di efficienza energetica e gestione. Certo, quando sono in macchina do il massimo, lo sanno tutti. Ma il livello di entusiasmo non è così alto. Non mi interessa se vado a 350 o 300 km/h. Voglio solo una guida normale. Come dovrebbe essere. Senza dover dire ‘Oh, se freno un po’ più a lungo… o meno o di più… o una marcia in più o in meno…’, sapete, che influisce pesantemente sulle prestazioni sui rettilinei e cose del genere.”

Verstappen ha aggiunto: “Vincere, per me… non importa. Deve essere anche divertente guidare, credo, a questo punto della mia carriera. Ovviamente sto anche esplorando altre cose al di fuori della Formula 1 per divertirmi. Sì, voglio dire, so che saremo bloccati con questo regolamento per un bel po’. Quindi, sì. Vediamo”.

Dal fronte opposto, Lando Norris ha replicato al campione olandese sottolineando il lato positivo della sfida: “La guida delle nuove monoposto è molto divertente. Mi è piaciuta molto, quindi sì, se vuole ritirarsi, può farlo. La Formula 1 cambia continuamente, a volte è un po’ meglio guidare, a volte non altrettanto. Ma sì, veniamo pagati una cifra spropositata per guidare, quindi non ci si può lamentare alla fine. E qualsiasi pilota può trovare qualcos’altro da fare, no? Non è che lui debba essere qui o che qualsiasi pilota debba essere qui. È una sfida, ma è una bella sfida, divertente per gli ingegneri, per i piloti. È diverso, devi guidare in modo diverso, capire le cose in modo diverso e gestirle in modo diverso. Ma puoi comunque guidare auto, viaggiare per il mondo e divertirti un sacco. Quindi, niente di cui lamentarsi”.