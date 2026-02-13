I big di Sanremo al Quirinale: “Da Mattarella parole meravigliose”

Roma, 13 feb. (askanews) – “E’ andata benissimo, emozionante, il Presidente straordinario come sempre, ci ha detto delle parole meravigliose”.Così Carlo Conti, uscendo dal Quirinale, dopo essere stato ricevuto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, insieme a Laura Pausini, che lo affiancherà sul palco del Festival di Sanremo, e ai big in gara tra pochi giorni.Una prima volta per i protagonisti della kermesse canora al Quirinale, molti emozionanti per il prestigioso invito, tanti toccati dalle parole del presidente della Repubblica, che nel suo discorso ha parlato della musica pop come parte del nostro patrimonio culturale.Laura Pausini: “Sinceramente sono commossa, raramente in questi 33 anni di carriera ho visto esporsi così le autorità e in questo caso la massima autorità del Paese”.Tommaso Paradiso: “Ha fatto un bel discorso sulla cultura italiana, a cui noi contribuiamo, ci ha coccolati, è stato dolcissimo”.Elettra Lamborghini: “A parte che è simpaticissimo…. sono ancora emozionata, è stato un onore, veramente stupendo”.Fulminacci e Ditonellapiaga: “Il Presidente è stato stupendo”, “anche molto simpatico, ironico, gentile, ci è piaciuto come persona”… “e ci ha tenuto a ribadire la sua imparzialità”.Bambole di Pezza: “Bello essere ricevute in un’occasione così istituzionale e aver proprio colto la chiave del messaggio di Mattarella rivolto alla musica che è cultura e fa parte del patrimonio italiano e noi da musiciste vogliamo proteggerlo e ci auguriamo che anche il nostro pezzo pop-rock diventi cultura”.