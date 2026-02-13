Milano-Cortina, Salvini: lavoriamo a precettazione per evitare sciopero

Roma, 13 feb. (askanews) – “Stiamo scrivendo il testo per la precettazione, mi sono impegnato con i sindacati per invitarli a un tavolo sul rinnovo dei contratti e sul Piano nazionale degli aeroporti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano. “Stiamo lavorando alla precettazione per evitare lo sciopero aereo durante i Giochi Olimpici e per non danneggiare l’immagine di efficienza che l’Italia sta dando”, ha aggiunto.