Sanremo, gli artisti in gara al Festival arrivano al Quirinale

Roma, 13 feb. (askanews) – Uno dopo l’altro arrivano al Quirinale i cantanti in gara al Festival di Sanremo, per essere ricevuti da Sergio Mattarella, che dopo essere stato il primo presidente della Repubblica a partecipare al Festival di Sanremo nel 2023, ha deciso di incontrare al Colle cantanti e conduttori.Per Carlo Conti, Laura Pausini e i Big in gara è dunque un incontro storico, e per questo hanno tutti scelto un look sobrio, preferendo generalmente tinte scure, mentre alcune tra cui la stessa Pausini ed Elettra Lamborghini hanno scelto di vestire con toni chiari.”È una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione”, ha aveva detto Carlo Conti con un video su Instagram annunciando l’evento.L’arrivo è stato salutato da numerosi fan che invocavano i loro beniamini.