X
<
>

Snowboard, Michela Moioli medaglia di bronzo nello SBX

| 13 Febbraio 2026 15:34 | 0 commenti

Snowboard, Michela Moioli medaglia di bronzo nello SBX

Sport Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

LIVIGNO (ITALPRESS) – Michela Moioli ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard cross donne alle olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara in programma a Livigno. L’azzurra ha conquistato la sua terza medaglia a cinque cerchi dopo l’oro individuale di Pyeongchang 2018 e l’argento di snowboard cross a squadre a Pechino 2022. Oro all’australiana Josie Baff, medaglia d’argento alla ceca Eva Adamczykova.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA