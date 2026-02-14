Atp Doha, sorteggiato il tabellone: Sinner esordisce con Machac

ROMA (ITALPRESS) – Sorteggiato il tabellone del “Qatar ExxonMobil Open”, torneo Atp 500 al via sul duro di Doha, capitale del Qatar (con montepremi totale pari a 2.833.335). Jannik Sinner, numero 2 del mondo, debutta contro il ceco Tomas Machac, 31 del ranking internazionale, che nel 2024 l’azzurro ha battuto in entrambi i confronti diretti, sempre sul duro, nei Masters 1000 di Miami e di Shanghai.

Al debutto nel torneo, l’altoatesino, testa di serie numero 2, è l’unico italiano nel main draw del singolare. In caso di successo, l’azzurro giocherà con ogni probabilità negli ottavi di finale contro l’australiano Alexey Popyrin (50 Atp), impegnato all’esordio contro la wild card locale Mubarak Shannan Zayid, senza classifica Atp.

In finale potrebbe andare in scena il primo duello stagionale con Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e del tabellone, battuto l’anno scorso ai quarti di finale da Jiri Lehecka. Il murciano debutterà contro il francese Arthur Rinderknech (28 Atp).

Nel torneo di doppio, invece, l’Italia può contare sulla presenza nel main draw di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ancora in corsa questa settimana a Rotterdam, dove puntano alla prima finale del 2026. Diventati l’anno scorso i primi azzurri semifinalisti in doppio alle Atp Finals, il bolognese e il piemontese debuttano contro il duo composto dal ceco Adam Pavlasek e dall’australiano John Patrick Smith.

