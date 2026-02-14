M.O., Schlein: Meloni prova ad aggirare la Costituzione

Roma, 14 feb. (askanews) – “L’annuncio di Meloni sull’ingresso dell’Italia come membro osservatore nel ‘Board of peace’, il club a pagamento voluto da Trump per rimpiazzare l’Onu, e la difesa imbarazzante dell’ideologia Maga dalle parole di Merz, sono due elementi che confermano una subalternità politica a Trump ormai insostenibile per il nostro Paese e contraria agli interessi nazionali”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Altro che guida – aggiunge – Meloni si colloca ai margini del progetto europeo, inseguendo le imposizioni di Trump invece di rafforzare i legami dell’Unione e di battersi per l’autonomia europea superando l’unanimità e rilanciando gli Eurobond.

Entrare in un organismo sovranazionale senza che vi siano condizioni di parità significa tentare di aggirare la nostra Costituzione, che si dimostra uno strumento sempre più attuale a tutela dell’interesse nazionale e dei cittadini”.