Sanremo, Chiello: mi sto preparando, l’affronterò senza paura

Milano, 14 feb. (askanews) – Chiello è per la prima volta in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Ti penso sempre””Ti penso sempre, è nata in America, ero in studio in Minnesota vicino a Minneapolis, al Pachyderm studios con tutta la mia band, una mattina è nata, penso sempre, così di getto, in modo molto spontaneo devo dire, poi in seguito ho deciso di presentarla a Sanremo”.Il cantautore, con la sua cifra stilistica unica e il suo immaginario poetico, si conferma tra i nomi rivelazione del 2025 e di questo Festival.”Sanremo per me è un palco molto importante, sarà un onore sicuramente essere lì visto che molti miei idoli ci sono stati come ad esempio Tenco, Battisti, eccetera. Al momento non ci sto pensando a come sarà l’esperienza di Sanremo perché sono concentrato su altre cose ad esempio il disco, però sicuramente mi sto preparando l’affronterò senza paura”.