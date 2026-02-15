Brignone in testa al gigante olimpico dopo la prima manche, Goggia terza

CORTINA (ITALPRESS) – Una Federica Brignone ai limiti della perfezione è in testa al gigante olimpico di Cortina. Nella prima manche sull’Olympia delle Tofane, quando sono già scese le prime 40, la 35enne valdostana già oro in super-G domina col crono di 1’03″23, rifilando 34 centesimi a Lena Duerr. Terza posizione provvisoria per un’ottima Sofia Goggia, che accusa 0″46 di ritardo, seguono a 0″74 Lara Colturi, la campionessa uscente Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund. Settima Mikaela Shiffrin a 1″02. Bene anche Lara Della Mea e Asja Zenere, rispettivamente 15esima (+1″19) e 21esima (+1″90). La seconda manche é in programma dalle 13.30.

“Io ho fatto una manche corretta, a tutta e mi è venuta bene”. Così Federica Brignone dopo la prima manche che ha chiuso al primo posto. “La neve è facilissima, il tracciato lo hanno disegnato ieri ma niente di speciale, si tratta di andare dritto, a parte le prime curve. Io ho cercato di attaccare, di essere pulita e di essere intelligente sui cambiamenti di terreno. Bisogna invertire sempre prima del dosso, un pò come il SuperG, per me è risultato facile” ha detto Brignone che ha “sentito” il pubblico. “Ho messo i bastoncini fuori dal cancelletto ed ho sentito il rumore giù, è bello, adrenalinico”.

“La posizione è buona, la pista ha tenuto, cerco di stare concentrata. Questa è una disciplina a cui tengo molto perchè è la base per andare forte anche in velocità. Adesso devo rimanere concentrata sulla seconda manche”. Lo ha dichiarato Sofia Goggia, terza al termine della prima manche dello slalom gigante olimpico.

Più indietro Lara Della Mea: “Oggi la pista era facile, la neve facile, si faceva differenza sui dossi ed ho sbagliato la traiettoria su due dossi, non sono lontanissima, dovrò cercare di fare bene la seconda manche”.

“Sono delusa da questa manche, non mi sono fidata di me stessa e ho sbagliato. Stamattina avevo fatto un bel riscaldamento”. Così, infine, Asja Zenere.

