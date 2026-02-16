Frana Niscemi, Meloni: mercoledì il decreto, stanziamo 150 Mln

Roma, 16 feb. (askanews) – Il consiglio dei ministri di mercoledì approverà il decreto su Niscemi. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni che oggi ha visitato il comune siciliano colpito dalla frana in seguito al ciclone Herry di circa un mese fa.

“Il decreto arriva mercoledì, è immediatamente operativo, quindi le risorse dal giorno dopo ci sono. Ciciliano sarà commissario e dovrà fare le ordinanze”, ha aggiunto. Per Niscemi, ha riferito, verranno stanziati 150 milioni.

Nel decreto c’è anche “una risposta complessiva a tutti i territori coinvolti in raccordo con i presidenti delle regioni, Occhiuto, Schifani e Todde. Su Niscemi c’è la nomina del commissario straordinario Ciciliano e 150 milioni destinati solo al comune”, ha sottolineato.