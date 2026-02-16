Governo, nel pomeriggio vertice di maggioranza a palazzo Chigi

Roma, 16 feb. (askanews) – Si terrà nel pomeriggio a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza con la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Sul tavolo la modalità di partecipazione dell’Italia alla prima riunione del Board of Peace per Gaza in programma giovedì a Washington su cui il ministro degli Esteri domani terrà le sue comunicazioni in Parlamento e il decreto energia che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri mercoledì.