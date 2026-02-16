X
Milano-Cortina, gli azzurri in gara domani

16 Febbraio 2026

Askanews
Roma, 16 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani alle Olimpiadi invernali di MIlano-Cortina:

10:00 – 10:45 – Predazzo Ski Jumping Stadium
Combinata nordica – Gundersen LH
Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

12:10 – 14:40 – Milano Ice Park
Hockey su ghiaccio – Playoff U: Italia-Svizzera
Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti

13:45 – 14:25 – Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Combinata nordica – Fondo 10 km
Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

14:05 – 17:05 – Cortina Curling Olympic Stadium
Curling – Fase a gironi D: Italia-Giappone
Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli

14:30 – 14:45 – Milano Ice Park
Pattinaggio di velocità – Team Pursuit U – Semifinali
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti

14:30 – 16:05 – Anterselva Biathlon Arena
Biathlon – Staffetta U
Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin

16:22 – 16:26 – Milano Ice Park
Pattinaggio di velocità – Team Pursuit U – Finale 3°/4° posto

16:28 – 16:32 – Milano Ice Park
Pattinaggio di velocità – Team Pursuit U – Finale 1°/2° posto

18:45 – 23:00 – Milano Ice Skating Arena
Pattinaggio di figura – Corto Singolo D
Lara Naki Gutmann

19:00 – 20:00 – Cortina Sliding Centre
Bob – Bob a 2 U – Heat 3
Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

19:05 – 22:05 – Cortina Curling Olympic Stadium
Curling – Fase a gironi U: Italia-Stati Uniti
Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz

21:05 – 22:10 – Cortina Sliding Centre
Bob – Bob a 2 U – Heat 4
Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

