Milano-Cortina, gli azzurri in gara domani

1 minuto per la lettura
Roma, 16 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani alle Olimpiadi invernali di MIlano-Cortina:
10:00 – 10:45 – Predazzo Ski Jumping Stadium
Combinata nordica – Gundersen LH
Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
12:10 – 14:40 – Milano Ice Park
Hockey su ghiaccio – Playoff U: Italia-Svizzera
Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti
13:45 – 14:25 – Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Combinata nordica – Fondo 10 km
Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
14:05 – 17:05 – Cortina Curling Olympic Stadium
Curling – Fase a gironi D: Italia-Giappone
Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli
14:30 – 14:45 – Milano Ice Park
Pattinaggio di velocità – Team Pursuit U – Semifinali
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti
14:30 – 16:05 – Anterselva Biathlon Arena
Biathlon – Staffetta U
Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin
16:22 – 16:26 – Milano Ice Park
Pattinaggio di velocità – Team Pursuit U – Finale 3°/4° posto
16:28 – 16:32 – Milano Ice Park
Pattinaggio di velocità – Team Pursuit U – Finale 1°/2° posto
18:45 – 23:00 – Milano Ice Skating Arena
Pattinaggio di figura – Corto Singolo D
Lara Naki Gutmann
19:00 – 20:00 – Cortina Sliding Centre
Bob – Bob a 2 U – Heat 3
Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea
19:05 – 22:05 – Cortina Curling Olympic Stadium
Curling – Fase a gironi U: Italia-Stati Uniti
Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz
21:05 – 22:10 – Cortina Sliding Centre
Bob – Bob a 2 U – Heat 4
Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea
