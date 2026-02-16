Un anno di Bimby TM7: crescita a volume del 21% per Bimby Italia

Milano, 16 feb. (askanews) – Un anno di vita per Bimby TM7. Un prodotto di eccellenza, lanciato sul mercato il 14 febbraio 2025, che si è subito imposto come un punto di riferimento nell’innovazione applicata alla cucina. Anche grazie al nuovo modello, nel 2025 Bimby in Italia ha registrato una crescita a volume del 21% rispetto all’esercizio precedente, acuendo ulteriormente la leadership e la popolarità del brand, come spiegato da Enrica Vitale, direttrice marketing Bimby Italia.”Il nostro obiettivo è far evolvere Bimby in Italia come una realtà culinaria di riferimento, riconoscibile per la qualità dell’esperienza che offre, per la relazione con le persone e per la capacità di accompagnarle nella quotidianità. Mettere le persone al centro significa valorizzare ancora di più la nostra forza vendita, che è il primo punto di contatto con i clienti e gli appassionati che muovono i primi passi con Bimby , ma anche ascoltare una community sempre più attiva e consapevole. È da questo dialogo continuo che nasce l’evoluzione del brand: un ecosistema che unisce prodotto, contenuti, servizio e relazione. La crescita che stiamo registrando è il risultato di questo approccio. Non è solo una crescita commerciale, ma una crescita di fiducia, di coinvolgimento e di partecipazione. È così che intendiamo elevare il posizionamento di Bimby in Italia: come un brand capace di unire innovazione, competenza culinaria e relazione umana”.Per celebrare il primo anniversario di Bimby TM7, il 14 e 15 febbraio si terranno in tutta Italia eventi territoriali presso le sedi e i centri Vorwerk. Due giornate speciali pensate per coinvolgere attivamente, da nord a sud, la nostra community, la forza vendita e i clienti. L’obiettivo è creare momenti conviviali e di autentico scambio con chi utilizza Bimby ogni giorno, valorizzando la qualità e l’innovazione del modello TM7 attraverso un’esperienza culinaria di alto livello. Un’iniziativa che esalta il valore del territorio e rafforza il dialogo continuo con la community, mettendo al centro passione, condivisione e qualità. Oltre ad aver aggiornato il proprio design, con un nuovo schermo multitouch da 10 pollici e un aspetto curato in ogni dettaglio, Bimby TM7 ha rivoluzionato il modo di intendere il sistema, rinnovando sia il punto di vista digitale che hardware e fornendo agli utenti in cucina oltre 100.000 ricette ufficiali testate, di cui 10.000 italiane. Sono oltre 1 milione e 200 mila i dispositivi registrati a Cookidoo in Italia, come sottolineato da Enrica Vitale. “Oggi la vera differenza non sta nella singola tecnologia, ma nella capacità di costruire un ecosistema integrato che funzioni nella vita reale delle persone. In questo senso, la combinazione tra Bimby TM7 e Cookidoo rappresenta un vantaggio competitivo concreto e difficilmente replicabile. TM7 è stato progettato come un prodotto tecnologico in continua evoluzione, capace di migliorarsi nel tempo grazie agli aggiornamenti software e all’integrazione con Cookidoo , che non è semplicemente un ricettario digitale, ma una piattaforma di cucina guidata dal successo garantito. È questo che rende l’esperienza affidabile, personalizzata e realmente utile nella quotidianità. Con l’introduzione di Cookidoo Assistant abbiamo aperto una nuova fase: l’intelligenza artificiale entra in cucina in modo naturale, come supporto e non come sostituzione dell’esperienza umana. L’Assistant aiuta a organizzare, suggerire, semplificare, mantenendo sempre centrale il controllo e la creatività dell’utente. L’innovazione, per noi, ha valore solo se migliora davvero la qualità della vita. Ed è per questo che continuiamo a svilupparla partendo dall’ascolto delle persone, dalla forza vendita alla community, trasformando l’esperienza quotidiana in un risultato concreto, affidabile e accessibile”.Con TM7 e Cookidoo , dunque, l’obiettivo per Bimby è quello di entrare sempre più nel presente e nel futuro della cucina degli italiani.