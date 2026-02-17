A Milano la valanga arancione, ovvero i tifosi olandesi: siamo 4 mila

Milano, 17 feb. (askanews) – A Milano ormai la chiamano scherzosamente la valanga arancione: sono i tifosi olandesi. Pare siano 4 mila, venuti apposta per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. O almeno così ci racconta questa coppia che abbiamo fermato proprio accanto al Castello Sforzesco.”Siamo a Milano da cinque giorni, in uno di questi giorni eravamo all’arena dedicata al pattinaggio di velocità e abbiamo visto Jordan Stolz (Usa) vincere i 500 metri di pattinaggio di velocità e l’olandese Jenning de Boo arrivare secondo. Nei prossimi giorni rimaniamo a Milano: c’è una casa della squadra olandese, Team NL house, quella per i tifosi olandesi”.”Andiamo lì, è aperta dalle 16:00 e possiamo vedere le partite anche sul maxischermo”, ci spiega lei. Mentre lui sottolinea:”E quando un atleta vince una medaglia, viene a casa per festeggiare con 4000 olandesi”. Sì, perché ho visto un sacco di olandesi in giro, gli facciamo notare. È così?, gli chiediamo.”E sono un po’ pazzi. Camminano tutti vestiti in arancione”. È come se quasi metà dei Paesi Bassi fosse qui, gli diciamo scherzosamente.”Sì, siamo più bravi nello short track di pattinaggio di velocità, non così bravi nello sci”. Non ci facciamo sfuggire l’occasione di parlare della Brignone. L’Italia non è poi così male nello sci. Avete visto la Brignone? gli diciamo. Vi piace la Brignone? “Ha vinto due medaglie d’oro, credo. È tutto quello che so”. “Ma se ci chiedete per lo short track o il pattinaggio di velocità, possiamo aiutarvi”.