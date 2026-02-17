Beer and Food, Barilla porta la pasta Al Bronzo agli chef

Rimini, 17 feb. (askanews) – Un caso che ribalta la logica tradizionale dell’industria alimentare: un prodotto nato per il consumatore finale che, su richiesta degli chef, fa il percorso inverso ed entra nelle cucine professionali. Lo porta al Beer&Food Attraction di Rimini Barilla che ha sviluppato una nuova linea con la Federazione Italiana Cuochi, con formati e packaging ripensati per il foodservice.”Il prodotto ha avuto talmente tanto successo nel pubblico – spiega Marco Gandolfi, Associate Director Barilla for Professional Food Service – che alcuni chef si sono accorti che era un prodotto perfetto per la loro cucina e quindi hanno cominciato a chiederci: ‘Quand’è che fate un prodotto adatto anche alle esigenze della ristorazione professionale?'”. Il lancio di Barilla Al Bronzo for Professionals è previsto per marzo, ma il progetto guarda già oltre i confini nazionali. “Lo lanciamo innanzitutto oggi a questa fiera Beer&Food Attraction di Rimini per il mercato Italia – precisa Gandolfi – ma da marzo sarà in vendita non solo in Italia, ma anche in altri paesi d’Europa e poi da quest’estate addirittura negli Stati Uniti”.