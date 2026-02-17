Dl Bollette, Salvini: doveroso chiedere alle banche un contributo

Milano, 17 feb. (askanews) – “Ci sta lavorando il ministro dell’Energia, l’obiettivo è di arrivare in consiglio dei Ministri domani, tagliando di quanti più euro possibile il peso e il costo delle bollette per gli italiani, chiedendo un sacrificio e un contributo alle aziende”.Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti che a margine della visita al villaggio olimpico gli chiedevano conto del dl bollette che domani andrà in consiglio dei ministri.Salvini a tal proposito è tornato a proporre di innalzare il contributo delle banche per finanziare il provvedimento. “Sono appena usciti gli utili del 2025 delle principali banche italiane che si avvicinano ai 30 miliardi di euro. Io penso che sarà doveroso chiedere alle banche che stanno facendo profitti incredibili grazie agli italiani e grazie al governo, un ulteriore contributo anche per le bollette”.”L’obiettivo del ministro Pichetto di cui ci ha parlato ieri è quello di arrivare domani in Consiglio dei Ministri – ha concluso – Però io sono qua e non sono il ministro Pichetto, quindi conto che riesca a farlo e conto che riesca a farlo. Io sono pronto a esserci per votarlo”.