M.O., ok Camera con 183 sì a Italia osservatore in Board of peace

1 minuto per la lettura
Roma, 17 feb. (askanews) – Via libera dell’aula della Camera con 183 voti favorevoli e 122 contrari alla risoluzione della maggioranza, dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a sostegno dell’Italia come paese osservatore nel Board of Peace presieduto dal presidente americano Donald Trump.
Stop al testo unitario presentato dal centrosinistra (i sì sono stati 123, i contrari 176 e tre gli astenuti).
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA