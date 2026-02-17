Musetti rinuncia al torneo di Acapulco “Devo continuare con la riabilitazione”

ROMA (ITALPRESS) – Si allungano i tempi per il rientro in campo di Lorenzo Musetti. Dopo il ritiro contro Novak Djokovic nel quarto di finale dell’Australian Open, il carrarino ha dovuto rinunciare ai tornei sulla terra battuta in Sudamerica. Dopo nuovi esami, ha annunciato sui social che dovrà rinunciare anche all’Atp 500 di Acapulco, in programma la prossima settimana.

“Ciao a tutti, desidero condividere un aggiornamento: ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo, questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco. Grazie a tutti per il continuo supporto – non vedo l’ora di tornare a competere!” ha scritto Musetti, tornato per la riabilitazione a Carrara, dove ha ricevuto anche una maglia celebrativa della Carrarese, impegnata nel campionato di Serie B, con il numero 5, il suo best ranking. Proprio ad Acapulco ha vissuto nel 2021 una settimana indimenticabile, conclusa con la prima semifinale in carriera in un Atp 500.

