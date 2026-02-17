Nasce “HealthCORE”, la nuova business unit dedicata a Healthcare & Life Science

ROMA (ITALPRESS) – In un contesto in cui il sistema sanitario è chiamato ad affrontare sfide sempre più complesse, dalla sostenibilità all’innovazione, dalla regolazione alla trasformazione dei modelli di cura, nasce HealthCORE, una nuova business unit dedicata al mondo Healthcare & Life Science, pensata per rafforzare la comunicazione strategica e l’advocacy come dialogo strutturato e qualificato tra istituzioni, industria e comunità scientifica.

HealthCORE nasce dall’esperienza consolidata di CORE nel campo della corporate communication e dei public affairs, maturata attraverso anni di attività al fianco di aziende, istituzioni e stakeholder strategici. Un know-how distintivo che si traduce in una solida expertise nell’ambito dell’advocacy, nella creazione e gestione di think tank di settore e nello sviluppo di progetti di comunicazione strategica e progetti editoriali integrati.

L’iniziativa si avvarrà della collaborazione di Angela Bianchi, senior advisor che apporta una visione strategica sviluppata in oltre trent’anni di esperienza della comunicazione strategica nel settore healthcare. Il suo contributo rafforza il posizionamento della business unit come interlocutore autorevole e competente nel panorama della comunicazione e delle relazioni istituzionali in ambito salute.

HealthCore si sviluppa per affermarsi come spazio editoriale e di confronto rivolto alle aziende farmaceutiche, ai player del medical device, alle aziende ospedaliere e sanitarie, alle fondazioni attive nel settore salute e agli enti e alle istituzioni legate al mondo healthcare e welfare.

L’approccio integra advocacy e comunicazione strategica con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di policy efficaci e sostenibili, rafforzando al contempo la reputazione e il posizionamento degli attori coinvolti in contesti complessi e ad alta regolamentazione.

In questo quadro si inseriscono iniziative consolidate come l’Healthcare Innovation Forum, giunto alla sua sesta edizione, con due appuntamenti già in programma per quest’anno: il prossimo 18 marzo e nel mese di novembre, che rappresentano un momento qualificato di analisi e confronto tra stakeholder del settore biomedicale.

Accanto a questo percorso si colloca Insport, in programma il 17 settembre, iniziativa dedicata alla promozione dello sport come strumento di inclusione e crescita sociale. Il progetto pone al centro il coinvolgimento attivo di bambini con disabilità in attività sportive strutturate, valorizzando lo sport come leva di integrazione, benessere e sviluppo delle capacità individuali, e promuovendo al contempo una cultura dell’accessibilità e delle pari opportunità.

Tra le attività che ha già lanciato HealthCORE figura l’Health Vodcast, che rappresenta uno strumento editoriale innovativo di approfondimento sui temi della salute, della ricerca e delle politiche sanitarie. Il format nasce con l’obiettivo di dare voce a operatori sanitari, associazioni di pazienti e opinion leader, creando un racconto corale capace di integrare prospettive diverse e complementari.

Con HealthCORE prende forma una piattaforma di comunicazione e advocacy pensata per accompagnare l’evoluzione del sistema salute, coniugando visione strategica, competenze verticali e capacità di attivare reti di relazione qualificate. Un progetto che mira a contribuire allo sviluppo di un sistema sanitario più innovativo, sostenibile ed eticamente responsabile, traducendo il confronto tra gli attori del settore in risultati concreti e misurabili.

