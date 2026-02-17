Olimpiadi, la Korea House conquista Milano tra cibo e Squid game

Milano, 17 feb. (askanews) – Una partita ad uno dei giochi resi celebri da Squid game o un assaggio di cibo tradizionale, fra cui la tipica fish cake (Eomuk) regina dello street food sudcoreano.In queste Olimpiadi di Milano Cortina, la Korea house è una delle case delle Nazioni più amate fra i luoghi scelti dai Paesi partecipanti ai Giochi come quartier generale, sparsi fra Milano e le località montane: ha conquistato tifosi e turisti macinando record di visitatori, fino a raggiungere il picco di 3.200 persone in un solo giorno, durante il weekend.Complice del successo sicuramente le bellezza del luogo in cui è stata allestita, la splendida Villa Necchi Campiglio, gioiello, in pieno centro, delle dimore storiche milanesi. Ma anche la creatività coreana che ha reso l’esperienza un piccolo assaggio di tante peculiarità della nazione asiatica, come spiega ad askanews, Minho Park direttore delle relazioni internazionali del Comitato Olimpico coreano che gestisce la casa.”Il nostro concetto principale è proprio ‘essere coreani’ – dice – Quando gli ospiti vengono in questa Korea House, possono giocare come i coreani, possono vestirsi come i coreani e poi possono mangiare come i coreani. Quindi se gli ospiti vengono qui, possono sicuramente sentirsi proprio come se fossero in alcuni luoghi della Corea”.Così è possibile indossare abiti tradizionali, stampandosi poi la foto da tenere come ricordo, e cimentarsi in vari giochi tipici delle festività coreane in famiglia, fra cui appunto quelli resi famosi in tutto il mondo dalla serie tv, ma non solo.Un padiglione, al cui centro svetta il maxi schermo per seguire le competizioni, è dedicato a gadget, turismo, cultura : su questo display si può eseguire un test per capire in base al tipo di carattere quali città coreane ci piaceranno di più.Ampio spazio a cura del corpo e make up, per cui la Corea è famosa nel mondo: qui è possibile creare una tonalità di rossetto perfettamente adatta al tipo di pelle.E poi l’angolo dello street food, in cui ci si mette in fila per un assaggio, questa volta letterale, di Corea del Sud.