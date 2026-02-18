F1, test Bahrain: Russell fa segnare il miglior terzo davanti a Piastri e Leclerc

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – La Mercedes apre la seconda settimana in Bahrain come aveva chiuso la prima. Nel quarto giorno di test della Formula 1 sul circuito di Sakhir, al comando c’è ancora la scuderia di Brackley. Venerdì scorso era stato Kimi Antonelli a siglare il miglior tempo, girando 1’33″669. Crono abbassato cinque giorni più tardi da George Russell, il più veloce del mercoledì in 1’33″459. Seconda forza è la McLaren di Oscar Piastri, mentre al terzo posto, con il miglior crono della mattinata, c’è un Charles Leclerc reduce da una sessione proficua con la Ferrari prima di lasciare il posto a Lewis Hamilton, fermatosi per precauzione a un’ora dalla fine della giornata e rientrato per gli ultimi 40 minuti della sessione.

Prima di mettersi al volante, il britannico ha parlato con grande ottimismo in conferenza stampa: “Ora che sono da un anno nel team mi sono ambientato molto meglio – ha detto il pilota della Rossa – Sono entusiasta, si sono presentati tutti con una mentalità molto buona. C’è stato un cambiamento molto positivo”.

“Se sono ottimista? Cerco sempre di avere fiducia a inizio stagione. Durante questo inverno ho dovuto lasciarmi alle spalle tutto ciò che era successo la scorsa stagione. Ho cercato di ricostruire tutto e di arrivare a oggi sentendomi bene. Le prestazioni dell’auto finora mi entusiasmano davvero. Lavorare con le auto di nuova generazione è un’esperienza completamente diversa. Stiamo cercando di risolvere tutto da zero e in tempo reale”, ha concluso Hamilton.

Dichiarazioni che trovano eco in quelle del team principal di Maranello, Frederic Vasseur: “Siamo concentrati su noi stessi, adattiamo la macchina ai nuovi regolamenti, finora direi un buon lavoro, l’affidabilità è stata buona”.

Nuovo episodio, invece, per quanto riguarda il caso motori, che vede coinvolta principalmente Mercedes. La F1 Commission, riunitasi in Bahrain, ha deciso che saranno i membri del Power Unit Advisory Committee a pronunciarsi sull’introduzione di un controllo a caldo del rapporto di compressione delle power unit, che in caso di probabile voto a favore entrerebbe in vigore dal prossimo agosto.

