L.elettorale, Casellati: ad oggi nè modelli vincolanti nè pregiudiziali

Roma, 18 feb. (askanews) – La riforma del premierato “non contiene l’individuazione e quindi la scelta di un determinato modello” di legge elettorale ma “per contro si limita a prescrivere che la legge elettorale garantisca rappresentatività politica e governabilità”. Lo ha detto la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati, rispondendo, durante il question time alla Camera, a un’interrogazione sulla modifica della legge elettorale.

“Le soluzioni tecniche coerenti con questi principi sono molteplici, nell’ambito dei diversi sistemi elettorali: non esistono, ad oggi, modelli vincolanti né pregiudiziali da parte del Governo. Si aprirà un dialogo, che ci auguriamo proficuo, fra tutte le forze politiche, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale” ha aggiunto.

Quanto ai tempi, ha spiegato, “come ho sempre affermato, il profilo della legge elettorale potrà essere definito compiutamente solo una volta che sarà consolidata la struttura della riforma costituzionale, cioè all’esito almeno della prima deliberazione delle Camere”.

“L’interrogante allude anche alla possibile revisione della legislazione elettorale ‘a Costituzione invariata’; tema che ciclicamente ritorna all’attenzione del dibattito politico di maggioranza e di opposizione, ma che a oggi non risulta essersi strutturato in tavoli tecnici e in istruttorie formali, né tantomeno in precise proposte normative su cui avviare l’esame” ha concluso.