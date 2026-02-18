X
<
>

Milano Cortina, Meloni a sorpresa a Forum Assago per short track

| 18 Febbraio 2026 20:49 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 18 feb. (askanews) – A sorpresa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Forum di Assago per assistere alle gare dei 500 metri di short track maschile e per la finale dei 3000 metri della staffetta femminile. La premier in tribuna è accanto al presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, al ministro dello Sport Andrea Abodi, al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA