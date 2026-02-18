Referendum, Conte: Meloni preoccupata attacca la magistratura

Roma, 18 feb. (askanews) – “È molto facile attaccare la magistratura. Adesso, peraltro, hanno letto anche i sondaggi, hanno fatto riunioni, hanno detto, insomma, sono fortemente preoccupati”. Così Giuseppe Conte ha risposto a una domanda sulle dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito dei “magistrati politicizzati”.

“Leggiamo – ha proseguito il leader del Movimento 5 stelle, parlando con i cronisti all’uscita dalla sala capitolare del Senato in piazza della Minerva, al termine della presentazione del libro ‘Uno strano dono’ del giornalista Rai Nico Piro – che addirittura si son passati la parola d’ordine di depoliticizzare un referendum che mi sembra essenzialmente politico, visto che non ha nulla di tecnico: perché non accelera certo i processi, non ci sono investimenti per migliorare il servizio giustizia. C’è solo la volontà politica di separare i pubblici ministeri, lo sono già di fatto, ma separarli ancor più, allontanarli dal corpo dei giudici, con tutte le conseguenze che io sto sottolineando, perché la prospettiva è che la casta dei politici non deve essere toccata. I comuni cittadini invece tranquillamente possono subire inasprimenti di pene, nuove fattispecie di reato, ma i colletti bianchi e la classe politica invece è assolutamente impunita e tutelata – ha concluso Conte – dalle inchieste dei pubblici ministeri”.