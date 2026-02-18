Sanremo, le Bambole di Pezza portano la sorellanza all’Ariston

Milano, 18 feb. (askanews) – Le Bambole di Pezza col brano Resta con me partecipano tra i Big al Festival di Sanremo 2026, e all’Ariston il rock italiano ritrova una voce collettiva e per la prima volta tutta al femminile.”Sanremo per noi è una possibilità bellissima di portare il nostro messaggio a più persone. E’ qualcosa che, anche se molti magari non si aspettavano che avremmo fatto, qualcosa che crediamo che essere molto bello e importante. Per me Sanremo è una cosa molto bella perché la prima volta che ho visto una donna su palco è ho detto che potevo farlo anche io. E’ la prima volta che una rock band tutta femminile si fa questo e può diventare un esempio. Va sottolineato che non è mai salita una band di sole donne su quel palco, quindi sentiamo la responsabilità di questa prima volta, speriamo che sia di esempio per tutte, che sia un esempio di donne forti. Le bambole di pezza si contraddistinguono proprio per il rock addosso, vissuto, sudato, sofferto e veramente autentico”.”Resta con me” non è una canzone d’amore. E’ un invito umano alla presenza, alla connessione, all’unione. Una power ballad che tiene insieme forza e fragilità, usando la vocazione rock come linguaggio di verità.”Siamo molto contente di poterlo portare perché appunto parla di quanto sia importante restare uniti in momenti difficili. Il messaggio è proprio, restiamo insieme, restiamo uniti con le persone accanto a noi, con le persone che amiamo, con gli amici, con i familiari e anche come popolo, come collettività. Restiamo uniti tra di noi perché l’unione e il volersi bene, l’amore può essere veramente la rivoluzione, lo stare uniti può essere la rivoluzione. E un tema fondamentale contenuto anche in questa canzone è il concetto di sorellanza, perché dice proprio restiamo assieme. Ci siamo rese conto anche proprio arrivando a questo obiettivo come stando assieme affrontando i momenti di difficoltà unite si possano raggiungere degli obiettivi così importanti. Speriamo che questo sia anche l’ispirazione fra delle persone magari che stanno lavorando un progetto assieme e si sentono in difficoltà. Ecco, vi assicuriamo che stando assieme, unendosi, si possono raggiungere gli obiettivi più importanti. E perché no? Anche un’ispirazione per le bambine che vogliono finalmente imbracciare uno strumento e iniziare un percorso come il nostro”.Le Bambole di Pezza annunciano il nuovo “Club Tour 2026”. La band torna a esibirsi nei club, privilegiando spazi che esaltano l’energia e la dimensione diretta del concerto. La grinta dei loro live è infatti un marchio di fabbrica.Le Bambole di Pezza hanno costruito il proprio successo soprattutto dal vivo, con centinaia di concerti in Italia e all’estero, partecipazioni ai principali festival e aperture a grandi nomi della scena rock internazionale come Ska-P, Def Leppard, M tley Cr e, Sex Pistols ed Editors. I loro live sono sempre caratterizzati da un forte impatto sonoro e da un rapporto viscerale con il pubblico.